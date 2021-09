Calciomercato Inter: Lautaro Martinez è ormai prossimo a rinnovare con i nerazzurri, ma non sarà l’unico. Il prossimo da convincere è Brozovic

Lautaro Martinez ha già raggiunto un accordo con l’Inter per il rinnovo di contratto che, molto presto, verrà pure ufficializzato dal club nerazzurro. Ma non è l’unico obiettivo ‘interno’ della dirigenza. Marotta e colleghi, infatti, tenteranno di prolungare anche il rapporto con Marcelo Brozovic che è attualmente in scadenza nel giugno 2022. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, accelerata per Brozovic: i dettagli

Marcelo Brozovic è un giocatore indispensabile per l’Inter ormai da anni. Anche sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi, il giocatore croato è inamovibile nel centrocampo dei nerazzurri. Proprio per questo, nonostante il giocatore croato si trovi attualmente in scadenza nel 2022, la ‘Beneamata’ farà di tutto pur di tenerlo ancora a Milano. Ad oggi la distanza non è indifferente (Il giocatore chiede circa sei milioni di euro rispetto ai 3,5 che prende attualmente); per evitare che l’ex Dinamo Zagabria si liberi a zero, è quindi stata data una decisa accelerata alla trattativa.

In settimana, per l’appunto, il padre-agente e l’avvocato di fiducia della famiglia incontreranno i vertici del club a Milano. L’Inter vorrebbe prolungare il rapporto con ‘Epic Brozo’ fino al 2024. Il tempo stringe, tra 4 mesi il croato potrebbe accordarsi a zero con qualche altra squadra in vista della prossima stagione, ma l’Inter non demorde: non ci tiene proprio a perdere il perno del suo centrocampo.