Ginter: in caso di mancato rinnovo Marotta fiuta l’affare in stile Calhanoglu

Inter, il difensore del Borussia M’Gladbach Matthias Ginter è stato inserito nel suo personale taccuino da Beppe Marotta tra i possibili parametri zero

Continua a riempirsi di nomi il taccuino di Beppe Marotta nell’elenco dei possibili parametri zero. Dopo l’operazione ben riuscita di Calhanoglu in sostituzione di Christian Eriksen, il dirigente nerazzurro avrebbe inserito nella sua lista personale anche il difensore del Borussia Moenchengladbach Matthias Ginter, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Per il momento il club tedesco non ha inviato nessun messaggio al calciatore per prolungargli il contratto e a confermarlo, è stato lui stesso nell’intervista odierna a ‘Bild Sport’.

Queste le sue parole: “Adesso non sono la persona giusta per parlare di queste cose. Non ho ancora sentito nessuno. Ma presumo che ci saranno dei contatti nelle prossime settimane”. Il calciatore è molto seguito dai dirigenti del club milanese, anche perché può essere utilizzato in varie zone del campo e non solo in difesa, inoltre lo scorso anno ha raggiunto le 46 presenze segnando anche due reti. Come ha spiegato Calciomercato.it.