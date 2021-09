Calciomercato Inter: il lavoro fuori dal campo tiene occupato Beppe Marotta anche in vista del futuro dei nerazzurri. Quanti nomi nella lista

La sessione stiva di calciomercato si èormai conclusa, ma l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è costantemente al lavoro. Questa volta, però, non per pianificare operazioni particolarmente onerose ma bensì per lavorare sul futuro prossimo dei nerazzurri sia in entrata che in uscita; dalla ‘sorpresa’ Lorenzo Lucca alla novità Amine Gouiri, scopriamo la ‘lista’ della dirigenza nerazzurra. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, da Satriano a Gouiri: il futuro parla nerazzurro

L’Inter, che nonostante le perdite di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku è rimasta competitiva, pensa già al futuro in attacco. Oltre a Lorenzo Lucca, che piace a tanti club di Serie A, Marotta e colleghi puntano altri profili decisamente interessanti come Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca del Sassuolo oltre al classe 2000 Amine Gouiri del Nizza che è valutato sui 30 milioni di euro.

Ovviamente, non vanno dimenticati i giocatori di proprietà dei nerazzurri quali Esposito, Mulattieri e soprattutto Martin Satriano; quest’ultimo già domenica contro la Sampdoria potrebbe avere una chance in attacco. Se il futuro promette bene quanto il presente, la dirigenza può solo (fare) sorridere.