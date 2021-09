Eriksen fa sognare i tifosi sul ritorno in campo | Inter e Inzaghi lo aspettano

Inter: è passato un po’ di tempo ormai da quanto accaduto a Christian Eriksen ad Euro 2020 questa estate. Il suo futuro si deciderà presto

Christian Eriksen, finalmente, sta meglio dopo l’incubo vissuto ad Euro 2020 quando durante Danimarca-Finlandia rischiò seriamente di perdere la vita. Adesso, però, è tornato a Milano dove si sta rilassando con la sua famiglia in attesa di capire cosa fare della sua carriera da calciatore. Tra circa un mese è prevista una visita di controllo con i cardiologi danesi che da giugno si occupano dell’ex Tottenham, sempre a stretto contatto con lo staff dell’Inter. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, futuro Eriksen: dipende dal defibrillatore sottocutaneo

Se tutto filasse per il meglio, potrebbe tornare ad allenarsi individualmente grazie ad un semplice processo di riavvicinamento allo sport – sempre in Danimarca, dato che in Italia non è concesso a causa della presenza del defibrillatore sottocutaneo.

E a proposito del defibrillatore, è proprio questo congegno che farà da giudice per il fantasista danese: se potrà essere tolto, tornare a giocare con l’Inter non sarà affatto una possibilità irrealizzabile. Ci sperano tutti, soprattutto Simone Inzaghi che voleva fare di Eriksen il perno della squadra. E, sotto sotto, ci spera ancora.