Sampdoria-Inter: pubblicata la designazione arbitrale per il match che vede i nerazzurri protagonisti in campionato ancora in trasferta

Sampdoria-Inter andrà in scena domenica alle ore 12.30 allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. i liguri vogliono tentare l’impresa, mentre i nerazzurri sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva (la seconda in trasferta) in campionato. Il match sarà diretto da Daniele Orsato 1232 giorni dopo Inter-Juventus del 2018 – la partita del 28 aprile tanto discussa a causa di una mancata espulsione dell’allora bianconero Miralem Pjanic.

Gli assistenti saranno Giorgio Peretti e Niccolò Pagliardini, il quarto uomo verrà ricoperto da Niccolò Baroni. Al Var toccherà, invece, a Luigi Nasca e ad Alessandro Giallatini. I padroni di casa, con il fischietto di Vicenza hanno vinto 9 partite, pareggiate 7 e perse 6 in 22 match diretti. Bilancio simile per la squadra allenata da Simone Inzaghi: 12 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte in 29 partite.