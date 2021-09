La grande classica del calcio italiano, Inter-Juventus sarà anche la Supercoppa in gara secca che però non ha ancora una data e una sede. Il caso

Inter e Juventus sono due delle grandi storiche del calcio italiano, e la sfida tra bianconeri e nerazzurri viene definito di conseguenza ‘Derby d’Italia’. Si tratta di una delle partite più sentite, spettacolari ed affascinanti del calendario di Serie A. Quest’anno per l’occasione le compagini di Inzaghi e Allegri si affronteranno anche in gara secca per assegnare la Supercoppa italiana in virtù del successo nerazzurro in campionato e di quello bianconero in Coppa Italia nella passata stagione. Ad oggi però, a Serie A già ampiamente iniziata, mancano ancora un paio di dettagli piuttosto importanti relativamente allo svolgimento di questo big match. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Caso Supercoppa italiana, mancano data e sede per Inter-Juventus

Ad oggi la Lega Serie A non ha ancora trovato una sede e una data per collocare la Supercoppa italiana. Nello specifico tale partita dovrebbe giocarsi all’estero, ma una soluzione reale e definitiva non è ancora emersa. Anche quest’anno si era parlato di Arabia Saudita, dopo un paio di edizioni del recente passato, ma poi la situazione si è arenata lasciando di fatto tutto in standby.

Sta nascendo un autentico caos quindi intorno a questo Inter-Juventus ancora avvolto nel mistero, soprattutto se paragonato al Community Shield inglese regolarmente giocato il 7 settembre nonostante l’Europeo con tanto di fase finale in casa e Nazionale impegnata fino alla fine. Qualcuno avanza anche l’ipotesi che non ci sia un buco in calendario e che quindi la Supercoppa Italiana debba essere poi collocata a gennaio. Data e sede restano ancora da definire e intanto non resta altro che attendere.