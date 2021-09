La partenza di Andrea Petagna da Napoli potrebbe essere solo stata rinviata a gennaio. In tal caso torna di moda anche l’Inter con uno scambio

Nonostante l’addio di Lukaku l’Inter è riuscita ugualmente a trovare la quadra giusta in attacco, migliorando dove possibile anche le scelte a disposizione di Inzaghi, che però è rimasto con una sola vera prima punta in organico. Alle spalle di Dzeko ci sono infatti tante seconde punte di talento e prolifiche, ma a gennaio, alle giuste condizioni potrebbe arrivare anche un altro centravanti di scorta per allungare le rotazioni. Si tratta di Andrea Petagna, che grazie al gol decisivo contro il Genoa si è guadagnato una riconferma a Napoli alla corte di Spalletti. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Clamoroso dalla Spagna | Accordo raggiunto: l’Inter gli dice addio

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Preziosi (ag.Castaneda): “Sognava di giocare contro l’Inter. Il suo futuro…”

Calciomercato Inter, torna di moda Petagna: scambio col prestito

Petagna è rimasto al Napoli ma la partenza potrebbe essere stata solo rinviata a gennaio. L’agente Beppe Riso potrebbe nel caso offrirlo nuovamente all’Inter con la quale è in ottimi rapporti.

LEGGI ANCHE >>> UFFICIALE la lista Champions: Inzaghi esclude un attaccante

Qualora uscisse il giovane Satriano, e per Scamacca la trattativa non decollasse occhio a un’idea scambio con gli azzurri: Petagna per D’Ambrosio. Il centravanti italiano arriverebbe a Milano in prestito con diritto a 15 milioni, mentre il difensore lascerebbe l’Inter per 2-3 milioni essendo in scadenza.