Infortunio serio per Sensi | Uno svincolato all’Inter per sostituirlo

Le condizioni fisiche di Stefano Sensi destano non poche preoccupazioni. Alcuni intermediari sarebbero pronti ad offrire una soluzione: la situazione

Non c’è tregua per Stefano Sensi, ancora falcidiato dagli infortuni. I problemi fisici sono stati infatti fin qui una vera e propria costante nell’avventura interista del centrocampista italiano, che anche la passata stagione ha giocato con meno costanza del previsto. Una situazione incresciosa che si è ripetuta già nelle prime battute dell’annata attuale sotto la guida di Simone Inzaghi. A Genova contro la Samp infatti Sensi ha rimediato una distrazione al legamento collaterale mediale. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate la prossima settimana per capire i reali tempi di recupero. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Scaroni: “Nuovo stadio svolta essenziale” | Ecco l’iter del progetto

LEGGI ANCHE >>> Bufera su Orsato per Samp-Inter | Ecco il labiale dell’arbitro

Calciomercato Inter, Sensi non convince: ipotesi Wilshere a costo zero. La situazione

Sensi rischia però di restare ai box circa 4 settimane e i continui infortuni di diversa natura che lo hanno colpito spesso e volentieri potrebbero indurre anche l’Inter a tornare sul mercato. A tal proposito alcuni intermediari potrebbero andare ad offrire al club meneghino l’inglese Jack Wilshere, attualmente ancora svincolato.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo ‘furto’ di calciomercato | L’Inter lo porta via al Milan

L’ex centrocampista dell’Arsenal, falcidiato peraltro nel corso della carriera anche lui da diversi infortuni, ha visto scadere il proprio contratto col Bournemouth lo scorso giugno ed è ancora a caccia di una nuova avventura. La parabola discendente di Wilshere e i tanti problemi fisici accumulati in carriera non convincerebbero però la dirigenza dell’Inter.