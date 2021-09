Designato l’arbitro per Inter-Real Madrid | Team tutto tedesco

L’UEFA ha reso noto il nome dell’arbitro e del suo team designato per la prima partita della fase a gironi di Champions League tra Inter e Real Madrid

La gara d’esordio dell’Inter nel girone D di Champions League contro il Real Madrid in programma questo mercoledì 15 settembre alle ore 21:00 verrà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Rafael Foltyn e Christian Gittelmann; Daniel Schlager quarto uomo. Gli addetti al VAR saranno Marco Fritz e Harm Osmers. Per il fischietto tedesco gli ultimi impegni sono stati in Bundesliga in occasione della sensazionale partita vinta 3-4 dal Borussia Dortmund contro il Bayer Leverkusen e in Polonia per il match della Nazionale biancorossa contro l’Inghilterra valevole per le qualificazioni ai Mondiali FIFA.

Inter, l’arbitro Siebert poco clemente

Le statistiche relative alla frequenza con cui l’arbitro tedesco Siebert tende ad estrarre cartellini sono poco felici per i calciatori: in quasi ogni partita c’è almeno un giallo per lato, con una media di quattro gialli per partita nelle ultime dieci arbitrate. C’è dunque da fare particolare attenzione a non esporsi troppo in scorrettezze che potrebbero costare anche una facile espulsione.