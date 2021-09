Il cuore del centrocampo dell’Inter è senza dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro piace però sempre al Real Madrid di Carlo Ancelotti

Condizione a dir poco straripante per Nicolò Barella, tornato alla corte di Inzaghi più carico che mai. Tre assist nelle prime tre uscite di Serie A per il centrocampista dell’Inter, cuore e motore della mediana anche con l’arrivo in panchina dell’ex allenatore della Lazio che non ha esitato a responsabilizzarlo ancora di più. Barella è tra l’altro anche uno dei calciatori più amati della tifoseria meneghina, e Suning dovrà fare attenzione a respingere ogni assalto possibile di club esteri interessati a lui. Il mirino sull’ex cagliaritano lo hanno messo in tanti, con Ancelotti e il suo Real Madrid prontissimi a tornare alla carica nelle prossime sessioni di calciomercato. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Ancelotti non molla Barella: scambio col Real Madrid

Barella era stato accostato al Real già la scorsa estate, come papabile erede di Luka Modric, ormai avanti con l’età e verso la fine della sua sontuosa esperienza madrilena. Il centrocampo di Ancelotti andrebbe infatti svecchiato con qualche giovane di talento, come fatto nelle battute conclusive del mercato con Camavinga. L’idea è proprio quella di lanciare un nuovo assalto allo stesso Barella.

Ancelotti, pazzo dell’interista, potrebbe spingere per una proposta importante. Il Real Madrid nel caso sarebbe pronto a presentare a Suning un’offerta di scambio due per uno con Dani Ceballos, centrocampista spagnolo di grandi qualità tecniche, e Luka Jovic, bomber serbo a caccia di riscatto.