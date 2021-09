Countdown Inter-Real Madrid | La lista dei 23 convocati di Inzaghi

Con una nota ufficiale sul proprio sito l’Inter comunica i nomi dei 23 convocati per l’impegno serale odierno contro il Real Madrid

Sulla griglia di partenza della Champions League è scattato il semaforo giallo per l’Inter, che questa sera allo scoccare del verde potrà fare il suo esordio contro il Real Madrid in una partita molto attesa e da sempre carica di agonismo. La società ha comunicato sul proprio sito con una nota ufficiale l’elenco dei 23 calciatori che saranno a disposizione di mister Inzaghi, sebbene ci siano ancora tre nomi in dubbio per lo schieramento iniziale. Bastoni dovrebbe rientrare come centrale difensivo, insicurezza per Dumfries, ballottaggio tra Vidal e Calhanoglu.

LEGGI ANCHE >>> Probabili formazioni Inter-Real Madrid | Tre dubbi per Inzaghi

I 23 convocati di Inzaghi per Inter-Real Madrid

A seguire la lista dei 23 convocati per il match in programma questa sera alle 21:00 ore italiane.

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa.