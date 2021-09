ESCLUSIVO | Inzaghi non lo vuole, cessione immediata Inter

Una delle giovani promesse dell’attacco dell’Inter, Colidio, è stata messa in secondo piano da Inzaghi ed ora il suo nome è sul mercato argentino

Il centravanti Facundo Colidio, classe 2000, è stato ufficialmente relegato ai margini della rosa dell’Inter da mister Inzaghi, che invece preferisce di gran lunga l’altro giovane Satriano. Per questo motivo il calciatore nato a Rafaela, nella provincia autonoma di Santa Fe in Argentina, era già stato promesso all’Austria Vienna nella ormai conclusa sessione estiva di calciomercato ma qualche disguido economico ha compromesso le sorti positive dell’affare. Onde evitare che possa continuare a riscaldare le poltroncine della tribuna, secondo quanto appreso da Interlive.it, adesso la sua ultima speranza per poter mettere benzina nelle gambe è tornare proprio nel suo paese natale in un campionato emozionante come quello della Primera Division. In Argentina, difatti, il mercato chiude ufficialmente il 26 settembre.

LEGGI ANCHE >>> Perisic vuole lasciare l’Inter a giugno | Offerte da due top club

LEGGI ANCHE >>> Brozovic ha fatto la storia | Non succedeva dall’Inter del Triplete

Calciomercato Inter, Colidio via in prestito

Per Facundo Colidio si tratterebbe soltanto di un arrivederci, poiché lascerebbe l’Inter soltanto temporaneamente in prestito fino al prossimo anno. Su di lui avevano messo gli occhi anche squadre di Serie B, del campionato russo e di quello turco. La Primera Division argentina pare sia la più accreditata ad accoglierlo.