Inter-Bologna, si va verso il sold-out, già venduti più di 32000 biglietti

Inter-Bologna, venduti più di 32000 biglietti già messi a disposizioni i posti del terzo anello rosso e verde

Lo stadio Meazza riapre, seppure al 50% e i tifosi nerazzurri rispondono subito presente. Dopo il sold out, naturalmente facilitato dalla capienza di soli 37500 posti disponibili nella sfida con il Real Madrid di Champions League, si va verso lo stesso risultato anche per una partita sicuramente non di cartello come Inter-Bologna. Come ha spiegato il sito ufficiale nerazzurro sono già 32000 i biglietti venduti per la sfida con la squadra di Sinisa Mihajlovic e sono a disposizione i biglietti per il terzo anello rosso e verde, alla modica cifra di 10 euro e con la possibilità da oggi, di poterli anche cedere a terzi.

Come sempre la società meneghina consiglia di recarsi allo stadio con discreto anticipo e, possibilmente, anche per velocizzare gli ingressi, con il green pass in formato digitale per facilitarne la lettura al momento di presentarsi ai cancelli. L’aperture dell’impianto è prevista alle ore 15, tre ore prima dell’inizio dell’incontro.