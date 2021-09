Calciomercato Inter, annuncio in diretta: “Non servono acquisti”

Michele Serena è intervenuto alla ‘CMIT TV’ commentando l’avvio di campionato dell’Inter, la necessità di una macchina da gol e l’approccio di Calhanoglu

L’allenatore nonché ex-difensore Michele Serena ha espresso così a ‘CMIT TV‘ le sue opinioni riguardanti lo stato di forma dell’Inter e i movimenti di mercato ad essa connessi: “Sebbene sia ancora troppo presto per giudicare, quest’Inter di Inzaghi mi piace. Possono fare bene anche senza Lukaku ed Hakimi. L’accoppiata Dzeko-Correa è positiva, sono stati veloci ed in gamba nel trovare i rimpiazzi giusti ma con caratteristiche diverse. Lautaro per di più ha rinnovato ed insieme possono comporre uno dei più forti trittici del campionato. In un quadro del genere il bomber di razza che faccia tutto da sé non serve”.

“Calhanoglu all’Inter è una mezzala atipica”, sostiene Serena

Serena ha poi speso qualche parola sull’approccio di Calhanoglu nella nuova realtà in nerazzurro: “Siamo stati abituati a vederlo giocare in una posizione più avanzata, come trequartista. Con Inzaghi pare stia facendo una mezzala atipica, al pari di Milinkovic-Savic e Luis Alberto alla Lazio. Sono curioso di vedere se riesce a confermarsi, per adesso è difficile a dirsi”.