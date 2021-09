Inzaghi: il tecnico potrebbe mettere a riposo Dzeko contro il Bologna e lanciare la Co-La

Inter, Simone Inzaghi sta pensando di far giocare la coppia di attaccanti argentina contro il Bologna per far rifiatare Edin Dzeko.

Dopo la sfortunata partita di Champions League, che ha visto l’Inter di Simone Inzaghi sconfitta in zona Cesarini dal Real Madrid allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, è già ora di ributtarsi nel campionato italiano. Sabato alle ore 18, sempre nello stadio meneghino, scenderanno in campo la formazione nerazzurra e il Bologna di Sinisa Mihajlovic. In vista della gara contro gli emiliani, Sky Sport informa che la coppia di attaccanti dovrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Joaquin Correa e quindi turno di riposo, almeno inizialmente per Edin Dzeko, che comunque potrebbe subentrare a partita in corso.

Riposo quasi obbligato, visto che martedì sera la squadra milanese sarà di scena allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Italiano. Sempre secondo il canale satellitare ci potrebbero essere almeno tre cambi rispetto alla squadra titolare, che ha giocato contro gli spagnoli.