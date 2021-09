Allarme Inter | Inzaghi perde improvvisamente cinque calciatori

In vista della partita fuori casa contro la Lazio il prossimo 16 ottobre, l’Inter di Inzaghi avrà ben cinque calciatori sudamericani indisponibili

Simone Inzaghi dovrà rinnovare ancora una volta gli schemi e le strategie dell’Inter il prossimo 16 ottobre, in occasione del match di Roma contro la Lazio. Il tecnico, infatti, non avrà a disposizione cinque calciatori sudamericani perché impegnati la sera prima con le rispettive Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar, secondo il calendario reso pubblico dalla ‘CONMEBOL‘. Nello specifico, Lautaro Martinez e Joaquin Correa prenderanno parte ad Argentina-Perù; Alexis Sanchez ed Arturo Vidal out per Cile-Venezuela; infine fuori Matias Vecino per Brasile-Uruguay.

Inter, per Inzaghi prova di solidità contro la Lazio

Per il neo tecnico dell’Inter la prova fuori casa sarà cruciale per determinare la forza, la solidità e la versatilità della sua rosa privata di qualche importante pedina proprio contro la sua ex squadra. Sfidare il passato non è mai impresa semplice, specialmente laddove sono stati raggiunti grandi traguardi e si era particolarmente apprezzati dai tifosi.