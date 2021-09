Inzaghi terapeuta e trascinatore | Patto nello spogliatoio dell’Inter

L’Inter ha sostato ad Appiano Gentile dopo l’allenamento e Inzaghi ne ha approfittato per analizzare coi suoi la prestazione contro il Real

La sconfitta incassata immeritatamente nella notte di Champions League contro il Real Madrid ha lasciato un velo di amarezza nello spogliatoio, ma Inzaghi non può permettersi cali di concentrazione e questo lo sa bene. Perciò, al termine dell’allenamento coi suoi, ha approfittato della sosta ad Appiano Gentile per fare un briefing di confronto dal quale sono emerse coesione ed intesa di gruppo, un solido desiderio di riscatto che ha portato ad un patto nello spogliatoio. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico ha provveduto a mostrare i video della partita così da infondere consapevolezza negli errori commessi e da lì ripartire, lavorando sodo non soltanto in chiave europea ma anche interna al campionato italiano. Chiede, nelle vesti di terapeuta e trascinatore, un uguale impegno per ambo le competizioni senza insicurezza alcuna e senza dimenticare l’entusiasmo con cui si era partiti in qualità di Campioni d’Italia.

L’Inter di Inzaghi sulla strada giusta, si riparte dal Bologna

Inzaghi ha tenuto a ribadire al suo gruppo come il loro lavoro sia finalizzato ad un unico obiettivo e che abbiano già imboccato la strada giusta verso il successo. Un successo da costruire volta per volta, partita dopo partita, con testa e cuore. Ed è proprio dalla sfida contro il Bologna che potrebbe ripartire la scia positiva di risultati, con un’Inter invitata a vincere per scacciare gli ultimi fantasmi rimasti.