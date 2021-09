Eriksen: i tifosi dell’Odense sognano di poterlo riportare a casa

Inter, i tifosi dell’Odense sognano di poter far tornare a casa Christian Eriksen e gli hanno dedicato uno striscione durante l’ultima partita di campionato

La squadra di Simone Inzaghi sta giocando bene e anche i risultati sono più che discreti, ma nonostante sul campo i calciatori riescano molto bene a non farlo rimpiangere, il pensiero va sempre a Christian Eriksen e alle sue possibilità di tornare a calpestare l’erba di uno stadio, magari ancora del Meazza con la maglia con i colori del cielo e della notte. Il suo futuro è ancora in divenire, i prossimi accertamenti potrebbero confermare la sua impossibilità a giocare in Italia ma ci potrebbero essere degli spiragli che gli consentirebbero di giocare in campionato le cui norme siano meno stringenti, come in Olanda oppure in Danimarca, dove la sua ex squadra lo accoglierebbe a braccia aperte. Nella gara giocata contro l’Aalborg e persa 2-0 i tifosi dell’Odense hanno mostrato uno striscione per il centrocampista con queste parole: “Torna a casa Eriksen. Per l’isola, per il club, per sempre”.

Come ha spiegato ‘Sport Fyn’, questa possibilità non è per nulla una chimera e anzi, ci sarebbero stati addirittura dei contatti con il giocatore che ricordiamolo, è ancora sotto contratto con la squadra milanese. Lo scorso ottobre in un’intervista, il calciatore non aveva per nulla negato la possibilità di tornare a giocare nella formazione danese, ma in questo momento tutto è ancora da decidere e finché i medici non daranno una risposta definitiva sulle sue condizioni di salute e sulla sua possibilità di tornare a giocare a calcio, il suo futuro resta ancora incerto.