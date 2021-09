Inter: non solo i nerazzurri, qualche mancanza importante anche in casa della Fiorentina. Le ultime in vista del match di campionato

In due rischiano di non esserci contro la Fiorentina in casa Inter, Joaquin Correa e Arturo Vidal. Ma anche per i viola la situazione non è ideale al 100%. E’ infatti praticamente certa l’assenza per martedì di Gaetano Castrovilli, uscito ieri dal match contro il Genoa dolorante dopo un bruttissimo impatto contro il palo della porta avversaria al fianco destro.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Bologna 6-1 | Dumfries sembra Hakimi, Correa distratto e ko

Gli accertamenti hanno confermato una forte botta; anche se, per fortuna, niente di rotto. Punto di domanda invece su Nico Gonzalez che è stato sostituito nell’intervallo dopo aver avvertito una fitta all’adduttore destro. Tuttavia, considerando che viola e nerazzurri si confronteranno tra praticamente 48 ore, pure l’esterno argentino rimane in bilico.