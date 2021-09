Martinez: sempre a segno nelle prime tre partite di campionato

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez per la prima volta ha segnato in tre partite consecutive a inizio campionato

Per due anni è stato la spalla preziosa di Romelu Lukaku, ma nonostante questo ha segnato ben 14 gol il primo anno e 17 reti il secondo in campionato, in totale da quando è arrivato nella squadra milanese ha totalizzato già 136 presenze e 52 reti. Lautaro Martinez quest’anno deve diventare lui il primo attaccante della squadra, mentre Joaquin Correa ed Edin Dzeko, senza dimenticare Alexis Sanchez sempre pronto a dare una mano, si alterneranno al suo fianco per fare il bene della squadra milanese. Per la prima volta il calciatore argentino, è andato a segno in tutte le partite che ha giocato. L’attaccante ha dovuto saltare solo il primo incontro di campionato, Inter-Genoa terminata 4-0 perché era squalificato.

Inoltre la rete segnata al Bologna è la 100esima di questo campionato 2021/22 appena cominciato, come ha spiegato il sito di statistiche Opta. Martedì sera contro la Fiorentina i tifosi nerazzurri si augurano che il suo nuovo feeling con il gol non si interrompa, anche se dovrà vedersela probabilmente con il suo connazionale Martinez Quarta, difensore che prima di approdare alla squadra toscana era stato accostato anche all’Inter.