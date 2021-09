Fiorentina-Inter: pubblicata la designazione arbitrale per il match che vede i nerazzurri protagonisti in campionato ancora in trasferta

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze andrà in scena Fiorentina-Inter, match che conta già tantissimo sia per i padroni di casa che per gli ospiti. Verrà arbitrato da Michael Fabbri che avrà come assistenti Costanzo e Passeri, Zufferli quarto uomo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile | Doppio erede in Serie A

Al Var Maresca e Carbone. I viola hanno perso quattro partite, pareggiate tre e vinte quattro per un totale di 11 match diretti dal fischietto di Ravenna. I nerazzurri, invece, in 5 partite ne hanno vinte quattro e persa una.