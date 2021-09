Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile | Doppio erede in Serie A

By

La prossima estate potrebbero tornare alla carica diversi top club europei per Milan Skriniar. In caso di cessione dello slovacco l’Inter ha pronti due colpi

Quella attuale potrebbe anche essere l’ultima stagione di Milan Skriniar con la maglia dell’Inter. Il difensore slovacco ha iniziato nel migliore dei modi anche questa annata sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi, e si candida ad essere tra i migliori di un reparto solido e che dovrà rappresentare ancora una volta il valore aggiunto della squadra nel corso della stagione. Il difensore classe 1995 d’altro canto ha il contratto ancora in scadenza a giugno 2023 e da diversi anni ormai è finito nel mirino di alcuni tra i migliori club europei. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, asta estiva per Skriniar: pronti due sostituti

Non è da escludere che con un’altra stagione da grande protagonista con la maglia dell’Inter, Skriniar finisca per scatenare una vera e propria asta estiva su di lui. Per lo slovacco si preannuncia una battaglia tra Manchester City, United e Chelsea con l’Inter che punta ad incassare 60-65 milioni di euro.

Al suo posto per l’eventuale eredità già pronto il mirino su due sostituti insieme: Luiz Felipe a parametro zero dalla Lazio e soprattutto Gianluca Mancini con 30/35 milioni di euro per provare a convincere la Roma.