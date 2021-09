UFFICIALE, nuova tegola per Inzaghi: out contro la Fiorentina

L’ultimo comunicato dell’Inter riporta un risentimento muscolare ai danni del centrocampista che salterà anche la gara di domani

Sul proprio sito ufficiale l’Inter comunica di aver accertato per mezzo di esami strumentali le precarie condizioni fisiche di Arturo Vidal: a suo carico un risentimento muscolare alla coscia destra che lo costringerà ad uno stop forzato in via del tutto precauzionale. Nel corso della settimana il calciatore cileno verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti per tenere sotto controllo gli sviluppi della vicenda e scongiurare aggravamenti, con la speranza che possa recuperare nel più breve tempo possibile.

IL COMUNICATO DELL’INTER

“Accertamenti strumentali per Arturo Vidal questa mattina all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Si è evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni”

Vidal salta anche Fiorentina-Inter

Dopo aver saltato Inter-Bologna a causa di qualche fastidio, Arturo Vidal si ritrova a doversi fermare per una finestra di tempo ancora non definita a causa dell’accertato risentimento muscolare. Dunque non sarà a disposizione di mister Inzaghi, come quasi sicuramente anche Correa, per la gara di domani contro la Fiorentina al ‘Franchi’ di Firenze.