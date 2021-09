Spalletti entra a gamba tesa: ‘scippo’ a zero all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’inserimento del Napoli di Spalletti nella corsa al big in scadenza di contratto a giugno

Non solo per lo Scudetto, l’ex Spalletti e il suo Napoli provano a insidiare l’Inter pure nella corsa a una delle più importanti ‘occasioni’ di mercato: Andrè Onana. Stando alle indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis è interessato al portiere camerunense ai margini dell’Ajax perché non intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022. In sostanza i nerazzurri rischiano lo ‘scippo’ da parte di una delle rivali per il titolo, ma va detto che sul 25enne ci sono anche importanti club stranieri.

Calciomercato, ‘piano’ Inter: Onana erede di Handanovic

L’Inter è convinta che Onana, bravo a giocare con i piedi, sarebbe l’erede ideale di Samir Handanovic il cui contratto – che verrà certamente rinnovato – scade alla fine di questa stagione. Ausilio è da tempo in contatto con l’agente dell’estremo difensore, lo stesso dello scorso obiettivo estivo Hector Bellerin (ora al Betis), tuttavia ad oggi non risultano accordi.