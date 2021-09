Vuole la Serie A: occasione ‘Galactica’ (low cost) per l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista un giocatore del Real Madrid che nei prossimi mesi potrebbe tornare in orbita nerazzurra

Un ‘Galactico’ per l’Inter. Ovviamente non Benzema o qualche altro giocatore di Ancelotti di dimensione altrettanto mondiale, ma uno che continua ad essere ai margini (solo 31′ fin qui) della formazione che solo una settimana fa ha sconfitto proprio i nerazzurri in Champions League. Il suo nome non è nuovo, Luka Jovic, che in Spagna danno sicuro partente nel prossimo calciomercato di gennaio. Secondo ‘As’ l’attaccante serbo, nei radar di Ausilio quando esplose all’Eintracht, vorrebbe tornare in Bundesliga oppure approdare in Serie A, e questo può senz’altro giocare a favore dell’Inter così come della Juventus, l’altra ‘grande’ italiana a cui è stato accostato anche di recente.

Calciomercato Inter, Jovic come vice Dzeko

In scadenza con le ‘Merengues’ nel giugno 2025, Jovic potrebbe essere preso in considerazione da Marotta e Ausilio per il ruolo di vice Dzeko, nel caso in cui andasse via in prestito il baby Satriano. I rapporti con Florentino Perez sono ottimi, per cui il club di viale della Liberazione potrebbe riuscire a portarselo a casa in prestito più eventuale diritto di riscatto. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI. Sarebbe ovviamente una ‘scommessa’, ma una scommessa molto interessante considerato che è solo un classe ’97 e che un paio d’anni fa ha dimostrato di avere un potenziale importante.