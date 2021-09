Costa: “Se il trend resterà questo si può completare il ritorno dei tifosi al 100% negli stadi”

Inter, sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa ha dato nuovi aggiornamenti sulla possibilità di aumentare ulteriormente la capienza negli stadi

Il sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss, per dare nuove informazioni sulla possibilità di una riapertura completa degli impianti sportivi. Una questione che sta a cuore a milioni di italiani e soprattutto a tutti i tifosi, non solo delle squadre più blasonate e di quelle della nostra serie A. Inoltre, non bisogna dimenticare anche l’importanza che questa situazione ha per le casse di tutti i club. Queste le sue parole: “Il Governo s’è preso un impegno ben preciso, il 30 settembre faremo una verifica per capire la possibilità dell’aumento delle capienze. Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti. Dobbiamo procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze degli stadi”.

Poi ha ulteriormente spiegato: “Prevedo sin da subito di poter arrivare al 75 o 80% della capienza negli stadi. Dobbiamo convivere con questo virus. Prima o poi arriveremo al 100% delle capienze negli stadi. Se il trend resterà questo è giusto pensare che nell’arco di un mese e mezzo si può completare il ritorno dei tifosi al 100% negli stadi entro fine anno”.