Gasperini: “Non abbiamo mai pensato di essere la squadra più forte”

Inter, in vista della sida di sabato alle ore 18 allo stadio Meazza di Milano con la squadra di casa il tecnico dell’Atalanta prova ad allontanare la pressione

Giampiero Gasperini (Getty Images)Sabato alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si sfideranno Inter e Atalanta per la sesta giornata del campionato di serie A. Il tecnico della squadra orobica Giampiero Gasperini, dopo la vittoria sul Sassuolo per 2-1 getta acqua sul fuoco sulla possibilità per la sua squadra di lottare per il primo posto. Qualcuno gli ha fatto notare che il suo comportamento appare come se volesse togliere troppa pressione ai suoi ragazzi e lui ha spiegato: “Non da parte nostra, noi dobbiamo migliorarci, fare il nostro percorso. Non abbiamo mai pensato di essere la squadra più forte, come sostiene più di qualcuno sbagliando“.

Come hanno riportato i siti ufficiali del club bergamasco. L’Atalanta, dopo la sfida con l’Inter, è attesa il mercoledì successivo alle ore 18.45 all’incontro casalingo con lo Young Boys. La formazione elvetica è clamorosamente prima nel girone di Champions League dopo aver battuto il Manchester United per 2-1 nella gara casalinga d’esordio.