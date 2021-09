Inter: l’ex leggenda nerazzurra Giuseppe Bergomi si esprime sull’attacco della squadra allenata da Simone Inzaghi menzionando Edin Dzeko

L’Inter di Simone Inzaghi è partita fortissimo in campionato, soprattutto in attacco dove ha già messo a segno ben 18 gol in cinque partite disputate subendo soltanto quattro reti dagli avversari. Giuseppe Bergomi lo ha evidenziato spiegando qual è il vantaggio più grande dei nerazzurri:

“Anche in una giornata difficile, con la soluzione delle palle aeree puoi risolvere le partite. Quest’anno ha a disposizione un saltatore come Dzeko che nel gioco aereo è più forte di Lukaku. Poi ci sono giocatori come Dimarco e Calhanoglu che calciano bene“.