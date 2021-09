Ter Stegen: Juventus e Inter interessate ma il prezzo è quasi proibitivo

Inter, il portiere Ter Stegen potrebbe lasciare Barcellona a fine stagione e la Juventus e il club nerazzurro potrebbero arci un pensiero

Il Barcellona non sta sicuramente vivendo un gran momento di stagione, in campionato si trova in ottava posizione, ma deve ancora giocare questa sera alle ore 22 in trasferta contro il Cadice e, in caso di vittoria, raggiungerebbe il Siviglia al terzo posto a 11 punti. In ogni caso la situazione potrebbe portare all’esonero, già paventato, di Ronald Koeman, ma anche ad una rivoluzione della rosa alla fine della stagione, che potrebbe portare all’addio del portiere Ter Stegen che ha un contratto fino al 2025 con il club blau-grana. Due squadre italiane sarebbero molto interessate al giocatore: una è la Juventus vista la situazione del loro estremo difensore Szczesny che ultimamente non appare più una certezza, l’altra è l’Inter che deve trovare l’erede di Samir Handanovic.

Il problema per entrambi i club, non è tanto lo stipendio dell’estremo difensore di circa 5 milioni di euro, ma il suo valore di mercato che è di circa 40 milioni di euro. Un prezzo che difficilmente le due società investirebbero per quel ruolo, specialmente la formazione nerazzurra. Come ha spiegato il sito calciomercato.it