Serie A, designato l’arbitro di Inter-Atalanta

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le gare della sesta giornata di Serie A, a dirigere Inter-Atalanta sarà un fischietto della sezione di Napoli

L’Organo Tecnico ‘CAN A’ dell’Associazione Italiana Arbitri, sotto la responsabilità di Gianluca Rocchi, ha comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali per le partite della sesta giornata del campionato di Serie A. Per l’atteso incontro fra Inter e Atalanta in programma il prossimo sabato 25 settembre alle ore 18:00 in Milano ci sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Prenna. Quarto uomo Abisso, addetti al VAR Aureliano e Ranghetti.

LEGGI ANCHE >>> Affare con Mourinho: ecco il vice Brozovic per Inzaghi

LEGGI ANCHE >>> Calhanoglu: “Favoriti per lo scudetto”. Poi retroscena su Inzaghi

Maresca, nove i precedenti con l’Inter

Il fischietto di Napoli Maresca è stato incaricato di arbitrare le partite dell’Inter altre nove volte prima del prossimo incontro e pare che la sua presenza ‘porti fortuna’ ad entrambe le compagini nerazzurre. Sono state sei le vittorie, un solo pareggio e due sconfitte per i primi. Bilancio pressoché identico con l’Atalanta: al netto di dieci partite totali sotto la sua direzione, i bergamaschi hanno conquistato sei vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nella media la frequenza con cui viene mostrato il cartellino giallo, nettamente meno propenso quello rosso. In ogni caso si prospetta una partita combattuta e non sarà priva di colpi di scena.