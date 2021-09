Barella: “E’ il più giovane ad aver fornito cinque assist nei principali campionati europei”

Inter, Nicolò Barella nota positiva di questo inizio stagione. Il giovane centrocampista ha già fornito 5 assist ai suoi compagni

Dopo il pareggio casalingo in campionato contro l’Atalanta per 2-2, ai giocatori dell’Inter sono arrivate parecchie critiche, anche se non da tutti i tifosi nerazzurri. In mezzo a questi giudizi negativi, spiccano i commenti positivi su un calciatore della squadra di Simone Inzaghi, che sta veramente avendo un ottimo impatto in questo inizio di stagione. Il centrocampista Nicolò Barella, anche ieri è stato tra i migliori in campo ed ha fornito pure l’assist per il gran gol di Lautaro Martinez. Per il calciatore è record personale visto che, per il momento, è il più giovane giocatore ad aver fatto cinque assist, basandosi sulle statistiche dei cinque principali campionato europei.

Da notare che lo scorso anno, si era fermato a 7 assist in tutta la stagione, un’ulteriore conferma della crescita dell’ex calciatore del Cagliari, anche sotto la guida del muovo tecnico Simone Inzaghi.