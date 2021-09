Dimarco conquista il top club: la ‘provocazione’ dell’Inter

Grande avvio di stagione per Federico Dimarco che ha già conquistato l’Inter. Dall’estero potrebbe farci un pensierino Simeone

La struttura della nuova Inter di Simone Inzaghi ha trovato già grande equilibrio. I meccanismi, complice anche il biennio Conte, sono ben oliati ed anche nuovi innesti come Federico Dimarco – al di là del gol sbagliato, tra i migliori in campo contro l’Atalanta – si sono già inseriti nel migliore dei modi. L’ex esterno del Verona è rientrato dal prestito in gialloblù come calciatore più pronto e maturo per determinati palcoscenici, tanto da ritagliarsi già parecchio spazio alla corte di Inzaghi sia da centro sinistra della difesa a tre che da laterale mancino a centrocampo, suo ruolo naturale. Un grande impatto suggellato dalla punizione meravigliosa messa a segno contro la Sampdoria, e che apre anche a nuovi scenari futuri. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Dimarco incanta e attira Simeone: scambio impossibile

Ottimo avvio quello di Dimarco che accende persino i riflettori del mercato: le sue caratteristiche e la sua duttilità possono intrigare molto il Cholo Simeone. L’Inter però per il proprio laterale mancino chiederebbe non meno di 25 milioni di euro, o in alternativa ed in maniera provocatoria uno scambio con Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino ex Udinese ed ora all’Atletico Madrid, ha fin qui trovato meno spazio del previsto, e non ha ancora avuto quell’impatto che era lecito immaginare dopo le grandi annate in Friuli. Si tratta ad ogni modo di uno scambio per diverse ragioni impossibile da attuare.