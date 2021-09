Inter: Federico Dimarco ha commentato il match contro l’Atalanta che lo ha visto protagonista a tutto tondo. Le sue parole dopo la partita

Federico Dimarco, ai microfoni di ‘Inter TV’, è stato un protagonista a tutto tondo nel match tra Inter e Atalanta (2-2) in cui è stato decisivo per il pari dei nerazzurri ma, purtroppo, anche in un errore dal dischetto che poteva rivelarsi altrettanto fondamentale per il risultato finale. Nelle sue parole tanto rammarico e un pensiero alla Champions League:

“Responsabilità per il rigore? Assolutamente sì, per me non è un problema metterci la faccia. Ho sbagliato il rigore però migliorerò in allenamento per fare gol. Questa sera abbiamo avuto tante occasioni, potevamo vincere ma è andata così. Da adesso in poi dobbiamo pensare allo Shakhtar Donetsk e cercare di fare i tre punti che sono importantissimi per la classifica”.