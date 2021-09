Inter: André Onana è ancora incerto sul suo futuro ma potrebbe finire in nerazzurro in vista della prossima estate. Nuovi dettagli a riguardo

André Onana è in pole per prendere il posto di Samir Handanovic come primo portiere dell’Inter in vista della prossima stagione, presumibilmente a zero dato che il suo contratto scade tra dieci mesi. Freek Jansen, caporedattore del giornale ‘Voetbal International’, si è espresso a riguardo rivelando un dettaglio non indifferente:

“All’Ajax sono convinti che il giocatore abbia firmato un pre-contratto con un club straniero, nonostante il giocatore nelle ultime settimane avesse dato segnali positivi per il futuro nel club olandese”.