Le parole di Stefan de Vrij nella conferenza di vigilia del match Shakhtar-Inter valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions

“Bisogna trovare più equilibrio”. De Vrij la pensa come Inzaghi, che ha affiancato nella conferenza di vigilia di Shakhtar-Inter: “Cos’è cambiato rispetto all’anno scorso? Molti concetti sono rimasti uguali – ha risposto il centrale olandese – Pure il modulo lo conoscevamo già molto bene. Questo comunque non vale solo per le difesa, ma per tutta la squadra, anche a livello offensivo: creiamo tante occasioni. Come detto, tocca trovare più equilibrio”.

In conclusione de Vrij ha parlato del suo ‘feeling’ con Inzaghi, col quale aveva già lavorato alla Lazio: “In biancoceleste mi sono trovato bene, per questo sono contento di averlo ritrovato. Ora cercheremo di migliorare e crescere insieme”.