C’è distanza, ma il rinnovo si farà: stipendio raddoppiato

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono proiettati già verso il futuro prossimo e infatti stanno lavorando su vari rinnovi di contratto

L’Inter è decisamente proiettata nel futuro. I nerazzurri, infatti, negli ultimi mesi stanno lavorando profondamente per raggiungere l’accordo con alcuni giocatori chiave della rosa per i prolungamenti di contratto. Tra questi in ballo c’è ovviamente anche quello di Nicolò Barella, che scade nel 2024. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rinnovo Barella: distanza colmabile e futuro scritto

Tra i tanti rinnovi di contratto che andranno trattati da qui in futuro, l’Inter lavora sotto traccia per il prolungamento del contratto di Nicolò Barella che scade nel 2024. Al momento, secondo il ‘Corriere dello Sport’, tutto si sta svolgendo in ritardo. C’è infatti distanza tra domanda e offerta, ciò è stato appurato da un primo incontro tra l’agente del centrocampista sardo e la dirigenza nerazzurra.

Ad ogni modo, il clima fra le parti è decisamente sereno e la fiducia di poter arrivare ben presto ad un’intesa totale c’è eccome. Possibile che al Nazionale italiano venga raddoppiato l’ingaggio che lo farebbe passare da uno stipendio di 2,5 ad uno di 5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante considerando le volontà della famiglia Zhang ma che per Nicolò Barella, erede designato di Samir handanovic come capitano della ‘Beneamata’, si può arrivare con grande semplicità.