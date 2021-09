Inter: giungono notizie UFFICIALI sul futuro dei nerazzurri dal punto di vista europeo. Marotta e colleghi possono finalmente sorridere

Soluzione definitiva o quasi per quanto concerne il calcio europeo. Si è arrivati infatti finalmente ad un punto alla questione Uefa – Superlega che vedeva svariati club europei coinvolti tra cui l’Inter. In una nota ufficiale, la Uefa ha infatti spiegato che sia i club fuori che dentro la nuova competizione intercontinentale ad oggi non rischiano alcuna penale. Il comunicato:

“In relazione alla Dichiarazione di impegno ricevuta dalla UEFA a maggio 2021 da nove dei 12 club fondatori della cosiddetta European Super League, con la quale nove club informavano la UEFA della decisione unilaterale di ritirarsi dal progetto, la UEFA ha informato tali club che, alla luce dei procedimenti in corso presso il Tribunale di Madrid, e per evitare complicazioni superflue, la UEFA non richiederà il pagamento degli importi offerti nella dichiarazione di maggio finché saranno in corso i procedimenti di Madrid, che tra le altre parti coinvolgono la UEFA”