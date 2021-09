Shakhtar-Inter, Inzaghi bacchetta la squadra: “Sprecate cinque occasioni”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine di Shakhtar-Inter, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions



“Serata non brillante, ma alla fine potevamo vincerla”. Così Simone Inzaghi al termine del deludente 0-0 (come un anno fa) in casa dello Shakhtar che mantiene complicato il cammino dell’Inter verso la qualificazione agli ottavi di Champions.

"Loro erano in salute e hanno avuto tanto palleggio – le parole del tecnico nerazzurro al microfono di 'Sky Sport' – Noi però abbiamo avuto il demerito di aver sprecato ben cinque occasioni. Se mi aspettavo qualcosa di più da Dzeko e Lautaro? Entrambi hanno fatto una gara di grande sacrificio – ha risposto Inzaghi in conclusione – Lo stesso Correa e Sanchez, che vengono da problemi fisici. Purtroppo abbiamo tante partite ravvicinate e sapevamo che questa era insidiosa".