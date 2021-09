Vanheusden: “Poter giocare dopo quello che ho passato è la mia più grande vittoria”

Inter, il difensore Zinho Vanheusden ha iniziato positivamente la sua stagione in prestito al Genoa e ha esternato la sua felicità tramite il suo profilo Twitter

L’ex difensore della Primavera dell’Inter Zinho Vanheusden quest’anno, dopo l’esperienza in Belgio nello Standard Liegi, finalmente sta assaporando la nostra serie A e sta dimostrando tutto il suo valore in prestito al Genoa. Il calciatore, la cui ancora breve carriera è stata funestata già da due gravi infortuni al ginocchio, sta trovando spazio nelle file della formazione ligure allenata da Davide Ballardini. Il calciatore, ha voluto esprimere tutta la sua felicità sia per questa ritrovata continuità in campo, sia per il fatto di essere tornato a giocare a buoni livelli, nonostante quello che gli è successo negli ultimi anni. Questo il suo messaggio tramite il suo profilo Twitter: “Poter giocare e godermi il calcio dopo quello che ho passato è la mia più grande vittoria“.

Qualora la sua esperienza al Genoa dovesse essere positiva, l’anno prossimo il giocatore potrebbe rientrare a Milano per rimanerci, visto che i dirigenti puntano molto su di lui sin dai tempi delle giovanili.