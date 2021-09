Inter: Stefan de Vrij si è espresso dopo il match tra lo Shakhtar Donetsk e i nerazzurri che hanno pareggiato una partita complicatissima

Stefan de Vrij, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, si è espresso sul match pareggiato in trasferta dall’Inter con lo Shakhtar Donetsk a reti inviolate ancora una volta. Le sue parole:

“Non possiamo essere contenti del risultato, eravamo venuti qua per vincere e non ci siamo riusciti. Almeno non abbiamo perso. Loro hanno giocato bene, creato occasioni, noi abbiamo avuto le nostre. Alla fine penso che il pari sia il risultato giusto, vista la gara. Non siamo contenti però, dobbiamo iniziare a vincere”.