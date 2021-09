Shakhtar-Inter, Inzaghi nel mirino: scatta il confronto con Conte

Anche Inzaghi sul banco degli imputati dopo il deludente pareggio a Kiev contro lo Shakhtar di De Zerbi. Ma tra i tifosi dell’Inter c’è anche chi lo difende

C’è anche Simone Inzaghi sul banco degli imputati per il brutto pareggio a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Un risultato che adesso impone ai nerazzurri di vincere entrambi i confronti col sorprendente Sheriff, ieri a sorpresa ma con merito vittorioso in casa del Real di Ancelotti e ora primo nel girone a punteggio pieno. Il tecnico dell’Inter viene criticato dai tifosi soprattutto per i cambi, o meglio per la sostituzione sia di Dzeko che di Lautaro, in verità tutti e due in serata negativa come dimostrano le occasioni da gol sprecate.

Da ieri abbiamo capito che uno tra Lautaro e Dzeko, anche se non stanno in piedi, dev’essere sempre in campo.

Gli altri due semplicemente non sono o non sono più punte.

Speriamo l’abbia capito anche Inzaghi. — Julian Ross 🇭🇰🇹🇼 (@JulianRoss79) September 29, 2021

Ma in queste ore l’Inter Twitter si è animato pure sul confronto tra Inzaghi e il suo predecessore, Antonio Conte.

Se vuoi paragonare Inzaghi a Conte al di là del passaggio del turno, perché in Champions gli episodi pesano un macigno (vedi Milan Atletico) hai dei seri problemi riguardo la conoscenza della materia. Anche se andiamo agli ottavi, Inzaghi è un’unghia sporca di Conte. Siamo seri — I M CONTEHAKIMILUKAKUORIALI (@LiderMaximo1) September 29, 2021

C’è, però, anche chi difende Inzaghi, ‘scagionandolo’ in anticipo da un eventuale uscita dalla Champions già ai gironi. I tifosi interisti, insomma, sono divisi.