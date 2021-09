Brozovic alla Juventus, nuovi rumors: le cifre sul tavolo

Le ultime indiscrezioni di calciomercato riportano Marcelo Brozovic nella lista degli interessati della Juventus, a caccia di un playmaker

L’Inter può ritenersi tra i pochi club in possesso di centrocampisti di spessore, primi fra tutti Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Proprio quest’ultimo sembra fare gola alla Juventus, che invece sulla linea mediana appare carente di un riferimento che possa impostare la manovra di gioco dal basso. All’allenatore dei bianconeri Allegri piace particolarmente il croato, quindi potrebbe premere ulteriormente la dirigenza che, secondo alcuni rumors, pare sia già attiva nell’osservarlo. La trattativa non sarebbe neppure tanto difficile da portare avanti, considerato che il calciatore non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con l’Inter in scadenza nel giugno 2022 e che il padre-agente chiede per il figlio un ingaggio di almeno 6 milioni di euro per 3/4 anni più un bonus opzionale di un anno ulteriore. Una cifra che la Juventus potrebbe permettersi.

LEGGI ANCHE >>> Bellinazzo ‘preoccupa’ i tifosi dell’Inter (e non solo): “Persi 900 milioni”

LEGGI ANCHE >>> 250 volte Brozovic contro lo Shakhtar Donetsk: la statistica

Calciomercato, Juventus batte Inter sulle cifre per Brozovic

Nella giornata odierna è stato chiuso ed approvato il bilancio della stagione 2020/2021 dell’Inter che ha evidenziato le ormai note perdite economiche. Un dato, questo, che potrebbe facilitare una Juventus finanziariamente più in salute nel raggiungere un accordo con Marcelo Brozovic sulla base delle cifre proposte dal suo agente. Non si esclude che quindi la trattativa per il centrocampista nerazzurro possa subire una rapida impennata prossimamente.