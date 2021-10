Calciomercato Inter: nulla da fare per i nerazzurri che dovranno quindi rinunicare ad un giocatore italiano di altissimo valore sportivo

Inter sempre più italiana. Non sono pochi infatti i giocatori che, da quando Beppe Marotta si è insidiato in nerazzurro, si sono trasferito alla ‘Beneamata’. Un giocatore azzurro di grande talento, protagonista dell’europeo conquistato questa estate dalla nazionale italiana, sembra essere però sempre più lontano dal ‘Biscione’: si tratta di Lorenzo Insigne. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Insigne rinnova: le cifre dell’accordo con il Napoli

Lorenzo Insigne sempre più lontano dall’Inter. Questa estate qualche approccio timido e non molto altro, con i nerazzurri che sarebbero stati ben più convinti ad ingaggiarlo a zero il prossimo giugno quando il contratto del giocatore partenopeo scadrà. Tuttavia, secondo il ‘Corriere dello Sport’, il fantasista italiano rinnoverà.

E’ davvero molto vicino il prolungamento di contratto con gli azzurri, un quinquennale da ben cinque milioni di euro netti a stagione. Una cifra indubbiamente importante che avvicina le parti alla firma. l’Inter, come per altri club interessati ad uno dei giocatori più importanti della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, è avvertita: se sarà addio di Insigne, il calciatore non lascerà a parametro zero.