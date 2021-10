Inter: dopo il match tra il Sassuolo e i nerazzurri avrà luogo un’altra sosta delle nazionali. Inzaghi dovrà sciogliere un bel po’ di nodi

Concentrazione massima per Sassuolo-Inter, ma i nerazzurri non perdono di vista il futuro prossimo; è infatti imminente la sosta delle nazionali che preoccupa Simone Inzaghi e il suo staff per la situazione legata ai sudamericani, in particolar modo a quella degli argentini Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Il rientro in Italia, infatti, è previsto a poche ore dal match contro la Lazio del 16 ottobre.

Ad ogni modo, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Serie A e Liga spagnola si stanno già muovendo per garantire un volo che possa riportare i Nazionali argentini in Europa la sera del 15 ottobre. Il ‘Toro’ e il ‘Tucu’ arriveranno a Roma dove il giorno dopo la ‘Beneamata’ scenderà in campo allo stadio ‘Olimpico’. Non una situazione ideale al 100%, Lautaro però è in diffida con la sua selezione. Se prendesse un altro giallo nel secondo dei tre match da disputare, beh, potrebbe rientrare con qualche giorno di anticipo; e all’Inter non dispiacerebbe affatto.