Le parole dell’Ad dell’Inter Beppe Marotta prima del match con il Sassuolo valevole per la settima giornata di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto al microfono di ‘Sky Sport’ prima del match Sassuolo-Inter valevole per la settima giornata di Serie A. Dal bilancio ai rinnovi, ecco dichiarazioni dell’Ad nerazzurro.

BILANCIO – “Putroppo parliamo di una situazione generale per tutti i club europei. Viviamo un periodo di grande contrazione finanziaria, ma posso assicurare i tifosi che l’Inter ora è in sicurezza da questo punto di vista. Stiamo pagando gli stipendi, ora noi e gli altri grandi club italiani dobbiamo invertire il modello. La Serie A ormai è diventato un campionato di transizione, altrove i giocatori prendono di più. Prestito Oaktree? Si tratta di una operazione fatta dai nostri azionisti, in base alle esigenze della società. Non è giusto che entri io nel merito”.

RINNOVI – “Io e Ausilio stiamo lavorando in modo molto tranquillo ai rinnovi di tutti, non solo quello di Brozovic. Questo è un gruppo che merita una conferma totale, fatto di giocatori attaccati alla maglia. Ci sono però delle tempistiche che vanno rispettate”, ha concluso Marotta.