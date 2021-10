Acerbi: il difensore espulso con il Bologna mette nei guai Sarri per la sfida con l’Inter

Inter, il difensore della Lazio Francesco Acerbi, espulso durante la partita con il Bologna salterà la sfida dell’Olimpico dopo la sosta

Il Bologna demolisce 3-0 la Lazio di Maurizio Sarri, ma oltre al danno per il risultato molto pesante, anche la beffa dell’espulsione di Francesco Acerbi, che quindi salterà sicuramente la sfida dell’Olimpico contro l’Inter a metà ottobre. Se da una parte la squadra di Simone Inzaghi dovrà fare a meno di tre dei quattro attaccanti, anche se si sta cercando di convincere la federazione argentina di far saltare ad almeno uno dei due giocatori la seconda partita, per farlo rientrare in tempo, la squadra romana avrà sicuramente ulteriori problemi in difesa, visto che perde il calciatore migliore.

In ogni caso un difensore bravo ed esperto come quello della squadra bianca-azzurra, non dovrebbe commettere un’ingenuità come questa, ma probabilmente l’inaspettato risultato gli ha fatto perdere lucidità, visto che si era già sul 3-0 per la formazione di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore della formazione emiliana con questa bella vittoria ha probabilmente allontanato il rischio di esonero, che si era paventato dopo questo inizio difficile di stagione.