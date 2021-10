Grande escluso, è polemica: “Se sei nel posto sbagliato non brillerai”

Scottante provocazione sui social da parte del calciatore dell’Inter, grande escluso della sfida contro il Sassuolo. Che sia anche un indizio?

La vittoria fuori casa dell’Inter contro il Sassuolo con le reti di Dzeko e Lautaro ha fatto gioire i tifosi nerazzurri ma ha lasciato un po’ di amaro in bocca ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, infatti, non è stato inserito neppure a gara in corso da Inzaghi e pare non aver digerito questa esclusione a tal punto da aver palesato il suo malcontento in una nota nelle ‘Instagram Stories’ scritta in spagnolo e così tradotta: “Renditi conto, potrai anche valere tanto ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”. Una pesante allusione al fatto che evidentemente non si trovi più bene a vestire la maglia nerazzurra e che voglia far valere le sue qualità altrove, laddove vengano riconosciute.

Sanchez in rottura con l’Inter, velo di ambiguità

Con questa annotazione Alexis Sanchez pare abbia voluto liberarsi di un peso che gravava sulle sue spalle già da tempo e che ha raggiunto il suo apice più estremo. Di certo non un pensiero felice, che come già detto, potrebbe lasciare spazio a mille interpretazioni. Una delle tante è sicuramente quella della volontà di lasciare l’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, sarebbero persino disposti a lasciarlo andare visto il pesante ingaggio da 7 milioni di euro all’anno che devono fronteggiare.