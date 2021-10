Dimarco e il coronamento di un sogno: UFFICIALE la chiamata di Mancini

Il salto di qualità di Dimarco è valso il raggiungimento di uno dei più ambiti traguardi per un atleta professionista

Ora è ufficiale: Federico Dimarco è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale maggiore Roberto Mancini in sostituzione di Matteo Pessina, infortunatosi nella sfida dell’Atalanta contro il Milan. Per l’esterno dell’Inter, che ha strappato il posto a Sandro Tonali richiesto invece dal ct dell’Under21, è la prima grande chiamata in rappresentanza dei colori azzurri: un sogno che diventa realtà.

Inter, che numeri Dimarco in soli 276′ di gioco

Federico Dimarco ha conquistato da subito i tifosi dell’Inter con delle prestazioni sublimi: in sole 7 partite giocate – neppure a pieno – ha registrato un assist e due gol di pregevole fattura. Non a caso si sta scavando sempre più in profondità un posto da titolare negli schemi di Inzaghi ed ora è stato chiamato da Mancini in Nazionale maggiore in sostituzione dell’infortunato Pessina. Soddisfazioni in rapida ascesa per lui che ha però il dovere morale di restare coi piedi per terra e continuare a far bene.