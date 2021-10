Inter: i nerazzurri attenderanno i propri giocatori da qui alle prossime due settimane. Ma è già allerta per l’allenatore Simone Inzaghi

L’Inter è in una buona posizione di classifica, è innegabile. Si trova infatti terza a quattro punti dal Napoli capolista e due dall’ottimo Milan di Pioli. Tuttavia, da qui al futuro prossimo, emergono non poche preoccupazioni per Simone Inzaghi e i nerazzurri in generale. Il motivo è direttamente legato alla sosta delle nazionali che riguarderà principalmente Matias Vecino, Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Scoppia il ‘caso’ Sanchez: le decisioni prese dall’Inter

Inter, da Vecino a Lautaro: nerazzurri in emergenza contro la Lazio

L’Inter e Simone Inzaghi non possono essere non preoccupati della situazione legata ai propri giocatori convocati in nazionale. Si rivedrà infatti quanto successo a settembre con i giocatori sudamericani impegnati con la propria selezione e che torneranno tardi in Italia rispetto ai compagni di squadra.

LEGGI ANCHE>>> Dopo Sassuolo, l’Inter è un blocco unico | Lo dimostra… un autogrill



Questa volta, il rientro di Vecino, Correa e Lautaro è previsto il 15 ottobre a meno di 24 ore dal match contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma (sabato 16 ottobre alle 18). In tal caso, diventa alquanto realistico uno scenario in cui Inzaghi emuli Allegri tenendo fuori dai convocati i due argentini e l’uruguaiano.