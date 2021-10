Skriniar: “Da oggi ci prepareremo anche tatticamente per la sfida con la Russia”

Inter, il difensore Milan Skriniar ha voluto dare il suo parere sulla situazione del girone di qualificazione della sua Slovacchia e valido per i prossimi mondiali

Le qualificazioni per i prossimi mondiali in Qatar tra novembre e dicembre 2022 sono tornate, per la (in)felicità dei tifosi. Milan Skriniar ha voluto dare il suo parere sulla situazione del girone H dove la sua Slovacchia cerca una difficile qualificazione visto le due avversarie principali. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che i croati siano nettamente favoriti in questo girone e faranno di tutto per arrivare primi . Dobbiamo gestire la partita in Russia, è fondamentale. Poi nelle altre gare possiamo provare a superarli. Da oggi ci prepareremo anche tatticamente per la sfida di venerdì”.

LEGGI ANCHE >>> Sanchez, aria di addio: il bilancio dei suoi due anni all’Inter

LEGGI ANCHE >>> Annuncio ufficiale: “Proposta rifiutata, non rinnoverà il contratto”

Nella gara di andata la sua Nazionale si impose 2-1 sui russi e il calciatore spera di fare il bis, magari segnando come nella medesima e infatti ha spiegato: “Per me è importante non subire gol, poi non importa chi segna. La salute di Stan Lobotka non è delle migliori, mancano anche Robo Mak e Vlado Weiss“.